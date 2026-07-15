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Глава лыж Германии: безусловно, между атлетами России и Украины будет эмоциональный накал

Глава лыж Германии: безусловно, между атлетами России и Украины будет эмоциональный накал
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Глава правления Ассоциации лыжных видов спорта Германии (DSV) Штефан Шварцбах считает, что международным федерациям нужно всесторонне рассматривать процесс возвращения россиян, дабы избежать неприятных инцидентов.

«Безусловно, между Украиной и Россией, между их атлетами будет высокий эмоциональный накал — это ясно, и это тоже нужно принять в расчёт. Поэтому я считаю, что мы поступим правильно, если будем решать этот процесс спокойно и рассматривать его со всех сторон.

Я уверен, что и Международный союз биатлонистов, и FIS под руководством Александра Оспельта осознают свою ответственность, и мы, надеюсь, найдём решение в интересах спорта и в интересах атлетов», — сказал Шварцбах в эфире BR24 Sport.

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