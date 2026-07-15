Глава лыж Германии: безусловно, между атлетами России и Украины будет эмоциональный накал

Глава правления Ассоциации лыжных видов спорта Германии (DSV) Штефан Шварцбах считает, что международным федерациям нужно всесторонне рассматривать процесс возвращения россиян, дабы избежать неприятных инцидентов.

«Безусловно, между Украиной и Россией, между их атлетами будет высокий эмоциональный накал — это ясно, и это тоже нужно принять в расчёт. Поэтому я считаю, что мы поступим правильно, если будем решать этот процесс спокойно и рассматривать его со всех сторон.

Я уверен, что и Международный союз биатлонистов, и FIS под руководством Александра Оспельта осознают свою ответственность, и мы, надеюсь, найдём решение в интересах спорта и в интересах атлетов», — сказал Шварцбах в эфире BR24 Sport.