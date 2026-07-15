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Журналист Сванн: в Швеции Устюгова немного побаиваются, относятся с огромным уважением

Журналист Сванн: в Швеции Устюгова немного побаиваются, относятся с огромным уважением
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Шведский журналист Людвиг Сванн заявил, что в Швеции остерегаются российского лыжника Сергея Устюгова из-за его жёсткого характера, однако высоко оценивают выдающиеся результаты спортсмена.

«Думаю, в Швеции Устюгова немного побаиваются. Мы хорошо помним, как он сцепился с Маркусом Хельнером во время гонки „Тур де Ски“ в 2017 году. По словам Хельнера, Устюгов тогда даже хотел подраться с ним, но Маркус не принял вызов. Устюгов был очень жёстким, сильным лыжником, а на пике своей формы — лучшим в мире. В Швеции к нему относятся с огромным уважением», — цитирует Сванна «РИА Новости Спорт».

Среди главных наград Сергея Устюгова — победа на Олимпийских играх в Пекине (2022), а также «золотой» дубль на чемпионате мира — 2017. 7 июля стало известно, что лыжник завершил спортивную карьеру.

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