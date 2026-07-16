ФЛССР опубликовала проект календаря ФосАгро Кубка России по лыжным гонкам

Федерация лыжного спорта и сноуборда России опубликовала проект календаря ФосАгро Кубка России по лыжным гонкам 2026-2027.
I Этап Кубка России. Вершина Теи, Республика Хакасия.
26.11 — Классический стиль, 10/10 км
28.11 — Спринт, классический стиль
29.11 — Свободный стиль, 10/15 км
II Этап Кубка России. Тюмень.
5.12 — Свободный стиль, 10/10 км
6.12 — Масс-старт, классический стиль, 20/20 км
III Этап Кубка России — Мини-тур. Чусовой, Пермский край.
10.12 — Классический стиль, 10/10 км
12.12 — Спринт, свободный стиль
13.12 — Персьют, свободный стиль 10/15 км
IV Этап Кубка России. Ижевск, Удмуртская Республика.
19.12 — Свободный стиль, 10/10 км
20.12 — Командный спринт, свободный стиль
22.12 — Классический стиль, 15/20 км
V Этап Кубка России. Красногорск, Московская область.
26.12 — Спринт, классический стиль
27.12 — Спринт, свободный стиль
VI Этап Кубка России. Казань, Республика Татарстан.
14.01 — Классический стиль, 10/15 км
16.01 — Спринт, классический стиль
17.01 — Скиатлон, 10 км+10 км/10 км+10 км
VII Этап Кубка России. Чепецкое, Кировская область.
22.01 — Спринт, свободный стиль
23.01 — Смешанная эстафета (4х5 км)
24.01 — Масс-старт, свободный стиль, 20/30 км
VIII Этап Кубка России. Выльгорт, Республика Коми.
19.02 — Спринт, классический стиль
20.02 — Свободный стиль, 5/10 км
Финал Кубка России — Тур «Большой Вудъявр». Апатиты, Мурманская область.
27.03 — Свободный стиль, 3/3 км
28.03 — Свободный стиль, 10/10 км
Финал Кубка России — Тур «Большой Вудъявр». Кировск, Мурманская область.
30.03 — Классический стиль, 10/10 км
31.03 — Персьют, классический стиль, 10/15 км
02.04 — Спринт, свободный стиль
04.04 — Масс-старт, свободный стиль, 10/10 км (гонка в гору)
Проект опубликован в телеграм-канале ФЛССР.