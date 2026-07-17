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Призёр чемпионатов мира Глеб Ретивых объявил о завершении карьеры

Призёр чемпионатов мира Глеб Ретивых объявил о завершении карьеры
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Трёхкратный призёр чемпионатов мира 34-летний российский лыжник Глеб Ретивых объявил о завершении профессиональной карьеры.

«Бесконечная любовь к лыжам. The end (конец)», — написал Ретивых под видео с нарезкой ярких моментов своих выступлений, опубликовав его в своём телеграм-канале.

Ретивых не участвовал в соревнованиях с этапа Кубка России в Ижевске в декабре 2025 года.

Ретивых в большей степени ориентировался на спринтерские дистанции. На чемпионате мира – 2019 Глеб завоевал серебро в командном спринте и бронзу в личном, а спустя два года выиграл ещё одну бронзу в командном спринте. На этапах Кубка мира Ретивых 12 раз поднимался на подиум, в том числе выигрывал одну личную спринтерскую гонку и две командные.

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