Призёр чемпионатов мира Глеб Ретивых объявил о завершении карьеры

Трёхкратный призёр чемпионатов мира 34-летний российский лыжник Глеб Ретивых объявил о завершении профессиональной карьеры.

«Бесконечная любовь к лыжам. The end (конец)», — написал Ретивых под видео с нарезкой ярких моментов своих выступлений, опубликовав его в своём телеграм-канале.

Ретивых не участвовал в соревнованиях с этапа Кубка России в Ижевске в декабре 2025 года.

Ретивых в большей степени ориентировался на спринтерские дистанции. На чемпионате мира – 2019 Глеб завоевал серебро в командном спринте и бронзу в личном, а спустя два года выиграл ещё одну бронзу в командном спринте. На этапах Кубка мира Ретивых 12 раз поднимался на подиум, в том числе выигрывал одну личную спринтерскую гонку и две командные.