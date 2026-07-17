«Ещё один на пенсию». Сергей Устюгов отреагировал на завершение карьеры Глеба Ретивых

Олимпийский чемпион 2022 года в эстафете, двукратный чемпион мира российский лыжник Сергей Устюгов отреагировал на решение Глеба Ретивых завершить карьеру.

«Ну вот, ещё один на пенсию. Дорогой друг, всё самое интересное ещё впереди», — написал Устюгов в своём телеграм-канале.

Этим летом сам Устюгов также завершил профессиональную карьеру лыжника.

Ретивых в большей степени ориентировался на спринтерские дистанции. На чемпионате мира – 2019 Глеб завоевал серебро в командном спринте и бронзу в личном, а спустя два года выиграл ещё одну бронзу в командном спринте. На этапах Кубка мира Ретивых 12 раз поднимался на подиум, в том числе выигрывал одну личную спринтерскую гонку и две командные.