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«Ещё один на пенсию». Сергей Устюгов отреагировал на завершение карьеры Глеба Ретивых

«Ещё один на пенсию». Сергей Устюгов отреагировал на завершение карьеры Глеба Ретивых
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Олимпийский чемпион 2022 года в эстафете, двукратный чемпион мира российский лыжник Сергей Устюгов отреагировал на решение Глеба Ретивых завершить карьеру.

«Ну вот, ещё один на пенсию. Дорогой друг, всё самое интересное ещё впереди», — написал Устюгов в своём телеграм-канале.

Этим летом сам Устюгов также завершил профессиональную карьеру лыжника.

Ретивых в большей степени ориентировался на спринтерские дистанции. На чемпионате мира – 2019 Глеб завоевал серебро в командном спринте и бронзу в личном, а спустя два года выиграл ещё одну бронзу в командном спринте. На этапах Кубка мира Ретивых 12 раз поднимался на подиум, в том числе выигрывал одну личную спринтерскую гонку и две командные.

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