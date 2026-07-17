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Микаэла Шиффрин посетила мероприятие Time, посвящённое самым влиятельным спортсменам года

Микаэла Шиффрин посетила мероприятие Time, посвящённое самым влиятельным спортсменам года
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Трёхкратная олимпийская чемпионка, восьмикратная чемпионка мира горнолыжница Микаэла Шиффрин посетила гала-вечер американского издания Time, посвящённый 100 наиболее выдающимся спортсменам 2026 года. Шиффрин в минувшем июне вошла в опубликованный журналом список влиятельных атлетов. На мероприятие Микаэла пришла со своим молодым человеком – норвежским горнолыжником Александером Омодтом Кильде.

Фото: Jemal Countess/Getty Images

В этом году Шиффрин выиграла общий зачёт Кубка мира – 2025/2026, что стало для неё шестой победой в тотале КМ в карьере. На Олимпийских играх — 2026 в итальянском Милане американка выиграла золотую медаль в слаломе.

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