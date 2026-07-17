15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

«Если мне разонравится — зачем продолжать?» Карлссон — о возможном завершении карьеры

«Если мне разонравится — зачем продолжать?» Карлссон — о возможном завершении карьеры
Комментарии

Двукратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам шведка Фрида Карлссон высказалась о возможном завершении своей профессиональной карьеры в конце сезона-2026/2027.

«С нетерпением жду начала нового сезона. Моя жизнь наполнена тренировками, они приносят мне огромное удовольствие. Я люблю свою жизнь. Итоги своей карьеры подведу в конце года, точно не сейчас.

Если продолжу карьеру, только потому что сама этого захочу, а не потому что должна. Это должно быть искренним желанием, так как жизнь профессионального спортсмена построена на вечных тренировках и жить в таком темпе невозможно без мотивации. Если мне разонравится — зачем продолжать?» — приводит слова Карлссон SVT.

Материалы по теме
«Всё лето буду в гипсе». Вильям Порома сообщил, что сломал лодыжку
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android