«Если мне разонравится — зачем продолжать?» Карлссон — о возможном завершении карьеры

Двукратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам шведка Фрида Карлссон высказалась о возможном завершении своей профессиональной карьеры в конце сезона-2026/2027.

«С нетерпением жду начала нового сезона. Моя жизнь наполнена тренировками, они приносят мне огромное удовольствие. Я люблю свою жизнь. Итоги своей карьеры подведу в конце года, точно не сейчас.

Если продолжу карьеру, только потому что сама этого захочу, а не потому что должна. Это должно быть искренним желанием, так как жизнь профессионального спортсмена построена на вечных тренировках и жить в таком темпе невозможно без мотивации. Если мне разонравится — зачем продолжать?» — приводит слова Карлссон SVT.