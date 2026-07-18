Филиппов: через неделю понял, что медаль моя и её никто не отберёт

Серебряный призёр Олимпийских игр 2026 года российский ски-альпинист Никита Филиппов рассказал, что опасался возможной дисквалификации и аннулирования своего результата после соревнований в Милане.

«После гонки я понял, что вписал своё имя в историю, ведь ски-альпинизм впервые вошёл в программу Олимпийских игр. Дал волю эмоциям, максимально радовался, был счастлив. Эти эмоции до сих пор не отпускают. Через неделю понял, что медаль моя и её никто не отберёт. Потому что были сомнения, что меня дисквалифицируют или аннулируют результаты», – приводит слова Филиппова «РИА Новости Спорт».

В феврале Филиппов выиграл серебряную медаль в спринте. Эта награда стала единственной для российских спортсменов на Играх.