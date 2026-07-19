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«Это были только слова на телевидении». Непряева – об оскорблениях российских спортсменов

«Это были только слова на телевидении». Непряева – об оскорблениях российских спортсменов
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Обладательница Кубка России — 2024/2025, участница Олимпиады-2026 24-летняя российская лыжница Дарья Непряева рассказала о взаимоотношениях с иностранными спортсменами в прошлом сезоне.

— Когда вас допустили на этапы Кубка мира, некоторые зарубежные спортсменки высказывались против вашего участия. Сталкивались с чем‑то подобным?

— Это были только слова на телевидении, к нам хорошо там относились. Не было того, чтобы нам напрямую кто‑то нелестно что‑то сказал. Может, только за спиной, но мы этого не слышали. Единственное, что было — с одной великой спортсменкой здоровалась, а она не обращала на меня внимания. Только в конце сезона начала с нами считаться, — приводит слова Непряевой «Матч ТВ».

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