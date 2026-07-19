Непряева: не хотела бы тренировать, эта тяжёлая работа далеко не для всех

Обладательница Кубка России — 2024/2025, участница Олимпиады-2026 24-летняя российская лыжница Дарья Непряева рассказала о планах после завершения спортивной карьеры.

— Вы полюбили лыжи с детства?

— Наверное, нет, потому что не всегда понимала, зачем и что я делаю. В лыжи меня привели родители, потому что вся семья занимается этим видом спорта. У меня выбора не было. В лыжных гонках спортсмен раскрывается в более взрослом возрасте. В детстве ты гуляешь на лыжах с бабушками, дедушками, мамой. В юниорском возрасте поняла, что это дело моей жизни, профессия, стала относиться серьёзнее. Наверное, не хотела бы тренировать, потому что это очень тяжёлая работа, она далеко не для всех. Мне кажется, тренерами не становятся, а рождаются, — приводит слова Непряевой «Матч ТВ».