Савелий Коростелёв ответил на вопрос о музыкальных предпочтениях

Участник Олимпийских игр 2026 года в лыжных гонках Савелий Коростелёв рассказал о своём музыкальном вкусе.

– Что ваше любимое из музыки? Жанр, исполнитель?

– Ой, честно, я слушаю всё, наверное. Даже шансон можно добавить в какой-то малой мере. Как я где-то у себя в комментариях писал: от Milana Star до Rammstein – то, что уху подойдёт, вообще запросто, – сказал Коростелёв в беседе с Александром Ершовым в студии «Чемпионата» на VK Fest.

Коростелёв является двукратным чемпионом мира среди юниоров 2022 года (гонка на 10 км и эстафета 4×5 км) и бронзовым призёром этапа Кубка мира 2026 года в Лахти, Финляндия.