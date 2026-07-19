«Не переобуюсь». Дарья Непряева объяснила, почему решила болеть за Испанию на ЧМ-2026

Участница Олимпийских игр в Милане российская лыжница Дарья Непряева рассказала, почему болеет за сборную Испании на чемпионате мира по футболу — 2026. Сегодня, 19 июля, Испания в финале турнира сразится с Аргентиной.

«Я выбрала для себя эту команду. Какая-то чуйка? Нет, мы с Савелием [Коростелёвым] смотрели футбол, и как раз Испания — Португалия. Всё, мы болели за Испанию. Я говорю, что теперь не переобуюсь, в отличие от него (смеётся). Я болею за Испанию до конца. Это он сначала в футболке Испании, в футболке Аргентины…» — сказала Непряева в беседе с Александром Ершовым в студии «Чемпионата» на VK Fest.