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«Не переобуюсь». Дарья Непряева объяснила, почему решила болеть за Испанию на ЧМ-2026

«Не переобуюсь». Дарья Непряева объяснила, почему решила болеть за Испанию на ЧМ-2026
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Участница Олимпийских игр в Милане российская лыжница Дарья Непряева рассказала, почему болеет за сборную Испании на чемпионате мира по футболу — 2026. Сегодня, 19 июля, Испания в финале турнира сразится с Аргентиной.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Аргентина
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Я выбрала для себя эту команду. Какая-то чуйка? Нет, мы с Савелием [Коростелёвым] смотрели футбол, и как раз Испания — Португалия. Всё, мы болели за Испанию. Я говорю, что теперь не переобуюсь, в отличие от него (смеётся). Я болею за Испанию до конца. Это он сначала в футболке Испании, в футболке Аргентины…» — сказала Непряева в беседе с Александром Ершовым в студии «Чемпионата» на VK Fest.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная сетка ЧМ по футболу 2026 года
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