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Никита Филиппов рассказал, какие исполнители входят в его плейлист

Никита Филиппов рассказал, какие исполнители входят в его плейлист
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Серебряный призёр Олимпийских игр 2026 года в ски-альпинизме россиянин Никита Филиппов рассказал о своих любимых музыкальных исполнителях и направлениях в музыке.

— Что у вас в плейлисте?
— В плейлисте Big Baby Tape, AK-47, Kizaru, Oxxxymiron*, он иностранный агент, если что. Но в основном рэп, рэп, либо американский, либо русский.

— Ваш концерт мечты?
— Концерт группы «Тату» (смеётся), — сказал Филиппов в беседе с Александром Ершовым в студии «Чемпионата» на VK Fest.

* – внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов, признан физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

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