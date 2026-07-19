Никита Филиппов рассказал, какие исполнители входят в его плейлист

Серебряный призёр Олимпийских игр 2026 года в ски-альпинизме россиянин Никита Филиппов рассказал о своих любимых музыкальных исполнителях и направлениях в музыке.

— Что у вас в плейлисте?

— В плейлисте Big Baby Tape, AK-47, Kizaru, Oxxxymiron*, он иностранный агент, если что. Но в основном рэп, рэп, либо американский, либо русский.

— Ваш концерт мечты?

— Концерт группы «Тату» (смеётся), — сказал Филиппов в беседе с Александром Ершовым в студии «Чемпионата» на VK Fest.

* – внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов, признан физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.