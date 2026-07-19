Савелий Коростелёв рассказал, за кого болеет на ЧМ-2026

Российский лыжник Савелий Коростелёв ответил, за какую сборную болеет на чемпионате мира 2026 года по футболу.

«Само собой, Аргентина. Я в левой сетке болел, собственно говоря, за Испанию, которая выбила португальцев. А в правой сетке болел за Аргентину. И вот сейчас будем с Дашей [Непряевой] футбол смотреть: она будет в футболке Испании, я — в футболке Аргентины», — сказал Коростелёв в беседе с Александром Ершовым в студии «Чемпионата» на VK Fest.

Финал ЧМ-2026 по футболу между национальными командами Испании и Аргентины пройдёт сегодня, 19 июля, на стадионе «Метлайф» (Ист-Ратерфорд, США) и начнётся в 22:00 мск.