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Савелий Коростелёв рассказал, за кого болеет на ЧМ-2026

Савелий Коростелёв рассказал, за кого болеет на ЧМ-2026
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Российский лыжник Савелий Коростелёв ответил, за какую сборную болеет на чемпионате мира 2026 года по футболу.

«Само собой, Аргентина. Я в левой сетке болел, собственно говоря, за Испанию, которая выбила португальцев. А в правой сетке болел за Аргентину. И вот сейчас будем с Дашей [Непряевой] футбол смотреть: она будет в футболке Испании, я — в футболке Аргентины», — сказал Коростелёв в беседе с Александром Ершовым в студии «Чемпионата» на VK Fest.

Финал ЧМ-2026 по футболу между национальными командами Испании и Аргентины пройдёт сегодня, 19 июля, на стадионе «Метлайф» (Ист-Ратерфорд, США) и начнётся в 22:00 мск.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная сетка плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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