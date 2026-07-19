Никита Филиппов назвал Криштиану Роналду своим кумиром

Серебряный призёр Олимпиады в Милане российский ски-альпинист Никита Филиппов рассказал, что на чемпионате мира по футболу — 2026 болел за сборную Португалии и персонально за её капитана — Криштиану Роналду. В 1/8 финала турнира Португалия уступила испанской сборной (0:1).

— Ну, конечно, болел за Португалию, за Криштиану Роналду — мой кумир с детства, кумир из «Реала» Мадрид. Но когда Португалия вылетела, пришлось болеть за всех, кроме Аргентины. Ну и Норвегию.

— Вам не ревностно, что на фоне таких результатов Португалии Лео Месси выводит Аргентину в финал?

— Я согласен, Месси — вообще просто какой-то монстр, легенда. У него действительно какой-то талант необычайный, — сказал Филиппов в беседе с Александром Ершовым в студии «Чемпионата» на VK Fest.