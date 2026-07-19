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Дарья Непряева высказалась о появлении хейтеров после Олимпиады-2026

Дарья Непряева высказалась о появлении хейтеров после Олимпиады-2026
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Участница Олимпийских игр 2026 года в лыжных гонках россиянка Дарья Непряева рассказала, как относится к хейтерам.

— Дарья, вы недавно рассказали, что после Олимпиады появились хейтеры. Во-первых, почему? Во-вторых, как вы с этим боретесь?
— Ну, яркий признак, что узнаваемость растёт и как бы это неизбежно. У всех есть хейтеры, просто у кого-то побольше, у кого-то поменьше. Никак не справляюсь, просто живу, они меня особо не напрягают, — сказала Непряева в беседе с Александром Ершовым в студии «Чемпионата» на VK Fest.

Самым высоким местом Дарьи на Олимпиаде-2026 является 17-й результат в скиатлоне 10 км + 10 км.

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