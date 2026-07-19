«Их на Камчатке узнают чаще, чем меня». Филиппов — о поездке с Ягудиным и Медведевой

Серебряный призёр Олимпиады 2026 года российский ски-альпинист Никита Филиппов рассказал, как прошла его поездка с фигуристами Алексеем Ягудиным и Евгенией Медведевой на Камчатку.

— Кажется, в апреле вы были на Камчатке в компании с Алексеем Ягудиным и Евгенией Медведевой. Расскажите поподробнее, насколько это было интересно. Получается, вы были таким экскурсоводом в каком-то смысле. Как отреагировали ваши гости?

— Да, я был экскурсоводом. Их на Камчатке узнают гораздо чаще, чем меня. Когда мы зашли на рыбный рынок, там все бабушки были Алексея Ягудина. Просили, чтобы я их сфотографировал вместе с Лёшей. А так да, экскурсоводом был, можно сказать, три дня мы с ними посмотрели Камчатку.

И что самое интересное было, это момент, когда мы с Лёшей немножко закусились на тему того, что фигурное катание — это игра. То есть он сказал, что ски-альпинизм ему выглядит как игра, что мы как будто бы играем. А я говорю про фигурное катание, что это не совсем спорт, а больше как игра, танцы. Вот, а он про мой спорт, я говорю: «Да как это вообще?» И у Лёши, и у Жени такое мнение о ски-альпинизме. А то, что на финише наших гонок показатели такие, как и в лыжных гонках, собственно, несовместимые с жизнью. Вот это игра, это нормально… — сказал Филиппов в беседе с Александром Ершовым в студии «Чемпионата» на VK Fest.