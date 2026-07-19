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Савелий Коростелёв рассказал, как смотрел матч ЧМ-2026 на концерте Егора Крида

Савелий Коростелёв рассказал, как смотрел матч ЧМ-2026 на концерте Егора Крида
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Участник Олимпиады в Милане, бронзовый призёр этапа Кубка мира — 2025/2026 российский лыжник Савелий Коростелёв рассказал об опыте просмотра матча чемпионата мира по футболу во время концерта исполнителя Егора Крида. Ранее соответствующее видео спортсмен опубликовал у себя на странице в соцсети.

«Честно, сам не понимаю, как я там оказался. Моргнул — всё, Даша [Непряева] меня заводит уже, собственно говоря, на сам концерт. И пришлось выкручиваться, искать там интернет, чтобы посмотреть чемпионат мира.
Как репертуар Егора? Не, концерт был очень классный, спецэффекты, атмосфера прямо вау», — сказал Коростелёв в беседе с Александром Ершовым в студии «Чемпионата» на VK Fest.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
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