Савелий Коростелёв рассказал, как смотрел матч ЧМ-2026 на концерте Егора Крида

Участник Олимпиады в Милане, бронзовый призёр этапа Кубка мира — 2025/2026 российский лыжник Савелий Коростелёв рассказал об опыте просмотра матча чемпионата мира по футболу во время концерта исполнителя Егора Крида. Ранее соответствующее видео спортсмен опубликовал у себя на странице в соцсети.

«Честно, сам не понимаю, как я там оказался. Моргнул — всё, Даша [Непряева] меня заводит уже, собственно говоря, на сам концерт. И пришлось выкручиваться, искать там интернет, чтобы посмотреть чемпионат мира.

Как репертуар Егора? Не, концерт был очень классный, спецэффекты, атмосфера прямо вау», — сказал Коростелёв в беседе с Александром Ершовым в студии «Чемпионата» на VK Fest.