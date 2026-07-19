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«Гидрейшн брик». Коростелёв показал, как смотрит с Непряевой финал ЧМ-2026 по футболу

«Гидрейшн брик». Коростелёв показал, как смотрит с Непряевой финал ЧМ-2026 по футболу
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Участник Олимпийских игр в Милане, бронзовый призёр этапа Кубка мира — 2025/2026 российский лыжник Савелий Коростелёв опубликовал у себя в телеграм-канале пост, где показал, как смотрит финал чемпионата мира по футболу — 2026 со своей девушкой, лыжницей сборной России Дарьей Непряевой. Сегодня, 19 июля, в заключительном матче турнира встречаются сборные Испании и Аргентины. На момент написания новости счёт в матче не открыт – 0:0 после первого тайма.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Доп. время
1 : 0
ДВ
Аргентина
1:0 Ф. Торрес – 106'    
Удаления: нет / Фернандес – 90+3'

На одном из фото спортсмены одеты в футболки сборных-соперниц: Непряева надела форму Испании, Коростелёв — Аргентины.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Победителем прошлого мирового первенства стала сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3, 4:2 пен.

Календарь чемпионата мира по футболу - 2026
Турнирная таблица чемпионата мира по футболу - 2026
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