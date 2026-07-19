«Гидрейшн брик». Коростелёв показал, как смотрит с Непряевой финал ЧМ-2026 по футболу

Участник Олимпийских игр в Милане, бронзовый призёр этапа Кубка мира — 2025/2026 российский лыжник Савелий Коростелёв опубликовал у себя в телеграм-канале пост, где показал, как смотрит финал чемпионата мира по футболу — 2026 со своей девушкой, лыжницей сборной России Дарьей Непряевой. Сегодня, 19 июля, в заключительном матче турнира встречаются сборные Испании и Аргентины. На момент написания новости счёт в матче не открыт – 0:0 после первого тайма.

На одном из фото спортсмены одеты в футболки сборных-соперниц: Непряева надела форму Испании, Коростелёв — Аргентины.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Победителем прошлого мирового первенства стала сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3, 4:2 пен.