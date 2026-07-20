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Йоханнес Клебо присутствует на финале чемпионата мира — 2026 по футболу

Йоханнес Клебо присутствует на финале чемпионата мира — 2026 по футболу
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11-кратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо опубликовал у себя на странице в соцсети фото, сделанные во время финала чемпионата мира --2026 по футболу. В заключительной встрече турнира играют сборные Испании и Аргентины. На момент написания новости Испания вышла вперёд — Ферран Торрес забил гол на 106-й минуте.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Окончен
1 : 0
ДВ
Аргентина
1:0 Ф. Торрес – 106'    
Удаления: нет / Фернандес – 90+3'

Фото: Личный архив Йоханнеса Клебо

Фото: Личный архив Йоханнеса Клебо

Йоханнес Клебо — самый титулованный лыжник в истории. Норвежец выиграл шесть гонок из шести, в которых участвовал на Олимпийских играх — 2026. Он уступает по общему количеству золотых медалей, завоёванных на Олимпийских играх, только американскому пловцу Майклу Фелпсу.

Календарь чемпионата мира - 2026 по футболу
Турнирная таблица чемпионата мира - 2026 по футболу
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