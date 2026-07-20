11-кратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо опубликовал у себя на странице в соцсети фото, сделанные во время финала чемпионата мира --2026 по футболу. В заключительной встрече турнира играют сборные Испании и Аргентины. На момент написания новости Испания вышла вперёд — Ферран Торрес забил гол на 106-й минуте.

Фото: Личный архив Йоханнеса Клебо

Фото: Личный архив Йоханнеса Клебо

Йоханнес Клебо — самый титулованный лыжник в истории. Норвежец выиграл шесть гонок из шести, в которых участвовал на Олимпийских играх — 2026. Он уступает по общему количеству золотых медалей, завоёванных на Олимпийских играх, только американскому пловцу Майклу Фелпсу.