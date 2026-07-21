Микаэла Шиффрин поделилась яркими фото с финала ЧМ-2026 по футболу

Трёхкратная олимпийская чемпионка, восьмикратная чемпионка мира горнолыжница Микаэла Шиффрин опубликовала фото с финала чемпионата мира – 2026 по футболу, где встречались сборные Аргентины и Испании. Чемпионский титул завоевали испанские футболисты, которые выиграли матч с минимальным перевесом, забив гол в дополнительное время (1:0 (0:0, 1:0 д. вр.)).

Фото: Личный архив Микаелы Шиффрин

Фото: Личный архив Микаелы Шиффрин

Фото: Личный архив Микаелы Шиффрин

«Первый финал чемпионата мира, и это было невероятно! Поздравляю сборную Испании!» – написала Шиффрин в социальной сети.

Шиффрин посетила встречу вместе со своим молодым человеком, призёром Олимпийских игр, чемпионатов мира и обладателем Кубка мира по горнолыжному спорту Александером Омодтом Кильде.

В сезоне-2025/2026 Шиффрин в шестой раз стала победительницей общего зачёта Кубка мира, а также в третий раз стала олимпийской чемпионкой, завоевав золотую медаль на Играх-2026 в Италии в слаломе.