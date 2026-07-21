Большунов: FIS наплевать на то, что говорит МОК. Это как бы глупо, но они делают по-своему

Трёхкратный олимпийский чемпион российский лыжник Александр Большунов впервые прокомментировал решение Международного олимпийского комитета (МОК) временно снять ограничение прав в деятельности Олимпийского комитета России (ОКР) на международной арене.

— Недавно МОК снял санкции с российского спорта. Кто-то уже радуется, другие призывают к терпению. Вы к какому лагерю относитесь?

— Есть FIS, и им наплевать на то, что говорит МОК. Это как бы глупо, потому что есть соответствующие рекомендации, но FIS всё делает по-своему. Хотя каждую неделю я читаю новости о том, что какую-то федерацию уже допустили до международных соревнований. Думаю: ого, может, лыжи следующие? А тут только и слышишь: пересмотрим, отложим этот вопрос на сентябрь, потом — на январь.

— Такая позиция глупо выглядит?

— Конечно. Норвежцы ведь уже поставили все рекорды. Сначала на чемпионате мира, потом — на Олимпийских играх. В принципе, уже можно успокоиться и русских допустить. Эти рекорды всё равно уже не побить, их можно будет только повторить, — приводит слова Большунова «КП Спорт».