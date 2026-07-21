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Большунов: лыжников до последнего будут держать взаперти

Большунов: лыжников до последнего будут держать взаперти
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Трёхкратный олимпийский чемпион российский лыжник Александр Большунов высказался о специфике своей подготовки к сезону-2026/2027.

— Планирую с августа начать более серьёзную подготовку. Сейчас главная задача — быть в кругу семьи. Ждём пополнение. Это знаковое событие, которое требует внимания и поддержки. Всё-таки семья идёт на первом месте. А такие события случаются не каждый год, к этому нужно относиться серьёзно. Сейчас очень ответственный, волнительный период, поэтому хочу поддерживать жену.

— А пропуск первого этапа подготовки потом на сезоне не скажется?
— Международных соревнований всё равно нет. Вроде бы нас допускают, но, я так понимаю, лыжников до последнего будут держать взаперти. Поэтому к подготовке сейчас спокойно отношусь. С одной стороны, ты упускаешь спортивные годы. С другой, можешь больше времени уделить семье, — приводит слова Большунова «КП Спорт».

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