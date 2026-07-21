Большунов: скандинавы будут до последнего давить, чтобы русских на турнирах не было

Трёхкратный олимпийский чемпион российский лыжник Александр Большунов предположил, по какой причине Международная федерация лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) не спешит допускать россиян согласно рекомендациям МОК.

— С чем связана такая позиция FIS?

— Не собираюсь никого винить, но мы понимаем, что есть скандинавские страны, которые упираются, держатся за ситуацию. Они будут до последнего давить, чтобы русских на международных турнирах не было. Но мы же понимаем, что Россия — их главный конкурент в лыжных гонках. Допустите нас, уберите сборную Норвегии на следующие пять лет, и мы увидим, что будет.

— Аналогичная ситуация.

— Само собой. Нет норвежцев, а кто будет на первых позициях? Естественно — мы. И я понимаю, что за эти пять лет с двух чемпионатов мира и с Олимпийских игр можно было бы наколотить столько медалей, что потом и успокоиться можно, — приводит слова Большунова «КП Спорт».