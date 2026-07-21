Большунов отреагировал на мнение, что ему не хватает мотивации на внутренних стартах

Трёхкратный олимпийский чемпион российский лыжник Александр Большунов отреагировал на мнение, что ему не хватает мотивации для выступления на внутренних турнирах (Кубок и чемпионат России).

— Мне интересно соревноваться, но обманывать себя не нужно. Подготовка, когда ты понимаешь, за что борешься, совсем другая. Когда ты действительно понимаешь, что тебе нужно быть готовым, на голову сильнее соперников. А здесь ты готовишься, но не можешь вывести свой организм на предельные нагрузки.

— И как это сказывается на результатах?

— Крайние два сезона показали, что в начале года у меня вообще ничего не получается. Потом я пытаюсь за короткий промежуток времени выйти на быстрые скорости. Выходит это только под конец сезона.

— И всё из-за мотивации?

— Конечно, здесь не хватает мотивации в подготовительном периоде, не хватает поставленной цели. Нет вершины, которую хотел бы взять, вроде Олимпийских игр. Но мне вообще не хочется бегать так, чтобы занимать лишь места в десятке. От этих результатов на старте сезонов я злюсь и начинаю мотивироваться — сам от своих результатов. Потому что бегать так нельзя, — приводит слова Большунова «КП Спорт».