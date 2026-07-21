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Большунов отреагировал на мнение, что ему не хватает мотивации на внутренних стартах

Большунов отреагировал на мнение, что ему не хватает мотивации на внутренних стартах
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Трёхкратный олимпийский чемпион российский лыжник Александр Большунов отреагировал на мнение, что ему не хватает мотивации для выступления на внутренних турнирах (Кубок и чемпионат России).

— Мне интересно соревноваться, но обманывать себя не нужно. Подготовка, когда ты понимаешь, за что борешься, совсем другая. Когда ты действительно понимаешь, что тебе нужно быть готовым, на голову сильнее соперников. А здесь ты готовишься, но не можешь вывести свой организм на предельные нагрузки.

— И как это сказывается на результатах?
— Крайние два сезона показали, что в начале года у меня вообще ничего не получается. Потом я пытаюсь за короткий промежуток времени выйти на быстрые скорости. Выходит это только под конец сезона.

— И всё из-за мотивации?
— Конечно, здесь не хватает мотивации в подготовительном периоде, не хватает поставленной цели. Нет вершины, которую хотел бы взять, вроде Олимпийских игр. Но мне вообще не хочется бегать так, чтобы занимать лишь места в десятке. От этих результатов на старте сезонов я злюсь и начинаю мотивироваться — сам от своих результатов. Потому что бегать так нельзя, — приводит слова Большунова «КП Спорт».

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