Бриньоне считает, что Синнер превзошёл Альберто Томбу по популярности

Двукратная олимпийская чемпионка итальянская горнолыжница Федерика Бриньоне высказалась о популярности первой ракетки мира соотечественника Янника Синнера, сравнив его с легендарным горнолыжником Альберто Томбой.

«Он потрясающий. Он гораздо более зрелый, чем можно ожидать в его возрасте, уважительно относится к другим, честен и полностью сосредоточен на своём деле. Если вернуться к горным лыжам, то он совсем не похож на Альберто Томбу в некоторых его проявлениях, но мне кажется, он уже популярнее его.

У Альберто были харизма и яркая индивидуальность, к тому же он выступал в совершенно другую эпоху — без социальных сетей. Именно поэтому он и стал Альберто Томбой. Было бы интересно посмотреть, какой эффект он производил бы сегодня. Но Синнер побеждает в виде спорта, которым занимается весь мир и где вращаются огромные деньги.

Если же сравнивать его популярность с моей, то Янник может позволить себе путешествовать на собственном самолёте, а я на днях летела Ryanair и сидела среди обычных пассажиров», – приводит слова Бриньоне Tennis World Italy.