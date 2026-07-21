Ассоциация лыжных видов спорта Германии подтвердила возвращение Виктории Карль после бана

Ассоциация лыжных видов спорта Германии подтвердила возвращение олимпийской чемпионки 2022 года в командном спринте Виктории Карль после допинговой дисквалификации. Бан спортсменки истечёт 25 ноября 2026 года.

«В соответствии с действующими правилами она сможет возобновить [командные] тренировки с конца сентября, а затем вернуться к соревнованиям в конце ноября. Однако на данный момент точная дата возвращения не определена», – говорится в сообщении ассоциации в соцсетях.

Напомним, в марте 2025 года на зимних Всемирных военных играх в допинг-пробе Карль был обнаружен кленбутерол, входящий в список запрещённых веществ. За это нарушение она получила дисквалификацию на 18 месяцев.