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Австрийская лыжница завершила карьеру в 18 лет после двух остановок сердца

Австрийская лыжница завершила карьеру в 18 лет после двух остановок сердца
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Австрийская лыжница Катарина Энгельхардт завершила профессиональную карьеру в 18 лет из‑за серьезных проблем со здоровьем. Спортсменка дважды пережила остановку сердца и тяжёлое воспаление сердечной мышцы.

«К сожалению, спорт высших достижений больше не будет частью моей жизни. Лыжные гонки дали мне очень многое: я многому научилась, пережила немало счастливых моментов, но были и слёзы. Моя жизнь изменилась в одно мгновение. Тогда понимаешь, насколько важно быть благодарным за каждый новый день. Даже замечательные врачи в Линце считали, что я не выживу. Но они ошиблись, я справилась. Уже через неделю меня перевели из реанимации, и все были поражены. Я помню далеко не всё, что произошло, но, думаю, так даже лучше, — написала Энгельхардт на своей странице в соцсетях.

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