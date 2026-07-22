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Александр Большунов стал отцом во второй раз

Александр Большунов стал отцом во второй раз
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Трёхкратный олимпийский чемпион российский лыжник Александр Большунов стал отцом во второй раз, у него родилась дочь. Этой новостью поделилась его жена Анна у себя на странице в соцсети.

Фото: Личный архив семьи Большуновых

«Сегодня в нашу семью пришла новая большая любовь. Наша Оливия. Добро пожаловать, малышка! Любим сильно, твои мама, папа и сестрёнка Ева», – написала Анна под фото с метрикой новорождённой девочки.

Большунов женат на бывшей лыжнице Анне Жеребятьевой, свадьба с которой состоялась в 2021 году. Дочь Ева появилась на свет 27 августа 2022 года. В минувшем сезоне Большунов не получил статус нейтрального спортсмена и не имел возможности участвовать в международных стартах.

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