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Елена Вяльбе поздравила Большунова с рождением дочери

Елена Вяльбе поздравила Большунова с рождением дочери
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Бывшая глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе поздравила семью трёхкратного олимпийского чемпиона российского лыжника Александра Большунова с рождением дочери.

«От души поздравляю маму и папу, сестрёнку старшую. Всем желаю крепкого здоровья. Пусть Оливия растёт на радость родителям», – приводит слова Вяльбе «РИА Новости Спорт».

Большунов стал отцом во второй раз. Он женат на бывшей лыжнице Анне Жеребятьевой, свадьба с которой состоялась в 2021 году. Их первая дочь Ева появилась на свет 27 августа 2022 года. В минувшем сезоне Большунов не получил статус нейтрального спортсмена и не имел возможности участвовать в международных стартах.

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