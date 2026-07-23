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Дарья Непряева дала совет тем, кто впервые хочет встать на лыжи

Дарья Непряева дала совет тем, кто впервые хочет встать на лыжи
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Участница Олимпийских игр 2026 года в лыжных гонках россиянка Дарья Непряева дала совет тем, кто впервые хочет встать на лыжи, отметив, что самое главное — начать заниматься этим видом спорта.

«Самый главный совет — просто начать. Не бояться пробовать, не сравнивать себя с другими и двигаться в своём темпе. Лыжный спорт учит дисциплине, выносливости и помогает становиться сильнее не только физически, но и морально», — приводит слова Непряевой телеграм-канал Федерации лыжного спорта и сноуборда России.

24-летняя Непряева принимала участие в Олимпийских играх — 2026 в Италии. Её лучшим результатом является 17-е место в скиатлоне. В общем зачёте Кубка мира — 2025/2026 Дарья Непряева заняла 22-е место.

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