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«Во второй раз папа». Большунов опубликовал фото с новорождённой дочерью на руках

«Во второй раз папа». Большунов опубликовал фото с новорождённой дочерью на руках
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Трёхкратный олимпийский чемпион российский лыжник Александр Большунов показал фото с новорождённой дочерью Оливией, появившейся на свет 22 июля и запечатлённой у него на руках. Девочка стала вторым ребёнком в семье Александра и его жены Анны.

Фото: Личный архив Александра Большунова

«Во второй раз папа. Спасибо нашей маме за прекрасных девчонок», — подписал лыжник фотографию у себя в телеграм-канале.

Большунов женат на бывшей лыжнице Анне Жеребятьевой, свадьба с которой состоялась в 2021 году. Дочь Ева появилась на свет 27 августа 2022 года. В минувшем сезоне Большунов не получил статус нейтрального спортсмена и не имел возможности участвовать в международных стартах.

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