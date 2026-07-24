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«Нет ничего, что изменило бы нашу позицию». В Норвегии отреагировали на слова Большунова

«Нет ничего, что изменило бы нашу позицию». В Норвегии отреагировали на слова Большунова
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Президент Федерации лыжных видов спорта Норвегии Рогер Финъюр отреагировал на слова трёхкратного олимпийского чемпиона, российского лыжника Александра Большунова. Ранее Большунов заявил, что именно Норвегия — одна из стран, препятствующая возвращению России на международные старты в лыжных гонках.

«Позиция Федерации лыжных видов спорта Норвегии остаётся неизменной на 100% У нас пятый год конфликта на Украине и опасность заключается в том, что мы начинаем привыкать к этой ситуации. Сейчас нет ничего, что указывало бы на необходимость изменения нашей позиции.

Мы заняли эту позицию не из спортивных соображений, а из моральных принципов. Конфликт продолжается, люди страдают. Мы считаем, что бойкот, если это возможно, сейчас ещё важнее», — приводит слова Финъюра NRK.

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