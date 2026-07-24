«Было бы не хуже, если бы он дольше помолчал». Сальтведт — о словах Большунова о Норвегии

Норвежский журналист Ян Петтер Сальтведт отреагировал на мнение трёхкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова о том, что именно Норвегия — одна из стран, препятствующих возвращению России на международные старты в лыжных гонках.

– Большунов настолько редко вообще что-либо говорит публично, что уже само по себе это интересно. Но после того как я увидел его слова, думаю, что, возможно, было бы не хуже, если бы он подольше помолчал. Потому что это либо наивная глупость, либо откровенная попытка фальсификации истории.

Когда норвежскую жажду медалей представляют как главную причину того, что Россия была отстранена от международного лыжного спорта на протяжении последних чуть более четырёх лет, очень трудно воспринимать Большунова всерьёз.

Я едва ли думаю, что подобные заявления идут на пользу делу россиян перед новым рассмотрением вопроса в совете FIS. Опасение, что спортивные успехи будут использоваться в пропагандистских целях, является одной из причин того, что Россия по-прежнему отстранена от многих видов спорта. Заявления Большунова, мягко говоря, не успокаивают.

– Но международные лыжные гонки страдают от того, что России нет?

– Лыжные гонки – один из тех видов спорта, который сильнее всего пострадал с точки зрения конкуренции на высшем уровне, однако этого далеко недостаточно, чтобы изменить отношение к этому, – цитирует Сальтведта NRK.