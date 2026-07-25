Терезе Йохауг выиграла чемпионат Норвегии по шоссейному бегу

Четырёхкратная олимпийская чемпионка, 14-кратная чемпионка мира, трёхкратная обладательница Кубка мира норвежская лыжница Терезе Йохауг одержала победу на чемпионате Норвегии по шоссейному бегу в Тронхейме. Дистанцию в 10 км она преодолела за 33 минуты 11 секунд. Ближайшая преследовательница спортсменки финишировала через 3 минуты 43 секунды.

Йохауг 38 лет. В минувшем апреле она выиграла забег на 10 км на беговых соревнованиях Sentrumsløpet-2026, спустя месяц на такой же дистанции победила в гонке «Десятка Бьорндалена». У Йохауг двое детей. Дочь появилась на свет в 2023 году, сына спортсменка родила минувшей зимой.