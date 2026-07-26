«В итоге ты поднимаешь от 10 до 20 тонн». Эдвин Ангер — о работе на ферме

Двукратный бронзовый призёр чемпионата мира по лыжным гонкам швед Эдвин Ангер рассказал, как работа на ферме помогает ему подготовиться к сезону.

– Эдвин, ходят слухи, что заготовка сена — часть твоих тренировок.

– Подтверждаю.

– Ты серьёзно? Как это выглядит?

– Да я с детства в этом бизнесе. Вырос на семейной ферме. Сено прессуют в тюки. Моя работа — стоять на сеновале и укладывать их. Это обычно невероятно крутая тренировка, и я обязательно заношу её в свой дневник.

– Берёшь вилы и вперёд?

– Ага, я стою на сеновале и кидаю сено вилами. Супертренировка: мощная и тяжёлая. Это было моей силовой подготовкой и базой для лыжного спорта с ранних лет.

– Ого! Выходит, вот реальный путь к элите лыжных гонок?

– Спорить не стану. Занятие полезное и приятное во всех отношениях. Сенокос — выбор чемпионов! Неплохо звучит.

– А добавь деталей, как это выглядит в целом?

– Могу описать один из дней. Мы с Пелле [братом] выходим на тренировку утром. А вторая тренировка — это подняться на сеновал и отпахать там. Возможно, до этого я немного поработаю на тракторе, сгребая и укладывая валки перед прессованием. И вот вторая тренировка — это когда мы поднимаемся на сеновал. Тюки весят примерно по 12 килограммов, и за день мы перекидываем где-то от 1700 до 2000 тюков. В итоге ты поднимаешь от 10 до 20 тонн, если участвуешь в перетаскивании всех тюков. Выходит очень хорошая тренировка.

– Такой экшен не опасен в плане травм?

– Дело привычки. Иначе я бы, наверное, не рискнул подняться и отмахать вилами четыре часа — спину бы заклинило и перекосило. Но я делаю это уже много лет, так что сейчас мне это по силам, – приводит слова Ангера Sveriges Radio.