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«Всегда приятно выступать на домашних стартах». Сван — о ЧМ в Фалуне

«Всегда приятно выступать на домашних стартах». Сван — о ЧМ в Фалуне
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Олимпийская чемпионка 2026 года по лыжным гонкам в личном спринте классикой шведка Линн Сван рассказала об ожиданиях от предстоящего сезона-2026/2027.

«Раньше мне приходилось тренироваться с травмой. Теперь я чувствую себя гораздо лучше, и это хорошо. Я очень люблю соревноваться. Чемпионат мира в Фалуне представляет для меня особую важность, ведь всегда приятно выступать на домашних стартах. В таком случае ты точно знаешь, что именно тебе нужно добавить в тренировочный процесс, чтобы стать ещё сильнее», — приводит слова Сван SVT.

Чемпионат мира в Фалуне пройдёт с 25 февраля по 7 марта 2027 года.

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