«В центре семейного отдыха». Непряева опубликовала новое фото с Коростелёвым

Участница Олимпийских игр в Милане российская лыжница Дарья Непряева опубликовала на своей странице в социальных сетях новую фотографию со своим молодым человеком, лыжником сборной России Савелием Коростелёвым.

Фото: Из личного архива Непряевой

«В центре семейного отдыха», – подписала фото Непряева.

Непряева, как и Коростелёв, получила статус индивидуального нейтрального спортсмена (AIN) в декабре 2025 года. За дебютный сезон на Кубке мира лыжница заработала € 22 800 (около 2,2 млн рублей). Наиболее количество призовых Непряева получила за 10-е место в общем зачёте престижной многодневки «Тур де Ски» (€ 9 тыс.) и за четвёртое место в гонке с раздельным стартом на этапе в Лахти (€ 5 тыс.).