«Мороженое, болото и укладка волос». Йоханнес Клебо принял участие в блиц-опросе

11-кратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам норвежец Йоханнес Клебо поучаствовал в блиц-опросе.

– Опиши свою лучшую и худшую тренировку.

– Самая лучшая — это три часа длительной прогулки по болоту. Самая худшая — три часа на роллерах под дождём осенью.

– А что за у тебя за пунктик с этими тремя часами на болоте?

– Лучшая тренировка в спокойном темпе — это три часа на болоте.

– А в выходной ты отдыхаешь?

– Да, я играю в гольф.

– Ты ездишь на гольф-каре или ходишь пешком?

– Ну, стараюсь ездить. Или, если это выходной, могу и пройтись. Но если нужно сыграть между тренировками, или после, или после двух тренировок, тогда я предпочитаю ездить.

– У тебя есть слабость?

– Да, мороженое. Мороженое — это вкусно. Я от него без ума. Знаешь, особенно с каким-нибудь фисташковым вкусом. Вот где вся моя дисциплина даёт трещину.

– Ты делаешь что-то специально для соревнований, чтобы выглядеть немного лучше?

– Да, я всегда должен привести волосы в порядок. Сначала сполоснуть и уложить заново. Потом надеваю шапку. И тогда, когда я её снимаю, волосы уже лежат как надо.

– Ладно, а что сейчас в моде? Как думаешь, кто из команды дольше всех возится утром в душе?

– Наверное, Эмиль [Иверсен]. У него же борода. Ему нужно её почаще подравнивать. У меня-то ничего такого нет, так что я много времени не трачу. Я даю себе две с половиной минуты на укладку, и всё, я бог. Ну пять минут, это максимум. Ещё мне нужно наносить солнцезащитный крем. Это обязательно. У меня также есть обезболивающий крем, который я должен использовать, я его от врача получал. У меня есть крем для лица в номере, я им пользуюсь. Если холодно, то использую защитный крем от ветра.

– Хорошо, что ты используешь солнцезащитный крем.

– Мне Пернилла (Пернилла Досвик – невеста Йоханнеса Клебо. – Прим. «Чемпионата») сказала, что она хочет, чтобы я использовал крем каждый день. Она не хочет, чтобы я выглядел старым (смеётся), – сказал Клебо в видео Langrennslandstaget.