«Всё идет ровно так, как я и ожидала». Сундлинг — о самостоятельной подготовке к сезону

Двукратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам шведка Йонна Сундлинг рассказала, как проходит её подготовка к предстоящему сезону вне национальной команды впервые за 12 лет.

«У меня всё хорошо. Всё идёт ровно так, как я и ожидала. Знаю, как нужно тренироваться, поскольку занимаюсь этим всю свою жизнь. Я до этого тоже много тренировалась самостоятельно. Сейчас самое большое отличие в том, что могу каждый день делать то, что нужно мне.

Не считаю, что это что-то плохое. Напротив, мне нравится самостоятельно всё организовывать и наблюдать за тем, что из этого получается.

Много внимания уделяю базовой подготовке и укреплению тела, чтобы стать сильнее и выносливее. Часть работы была уделена восстановлению пятки, которая периодически болела с прошлого лета. Сейчас она меня уже не беспокоит, чувствую себя хорошо.

Что касается взаимодействия со сборной Швеции, оно продолжается в обычном режиме. Единственное отличие в том, что летом и осенью меня нет в команде. В остальном всё как обычно», — приводит слова Сундлинг SVT.