Йоханнес Клебо пропустит Blink-2026 из-за состояния здоровья

11-кратный олимпийский чемпион, многократный чемпион мира по лыжным гонкам норвежец Йоханнес Клебо не примет участия в традиционном фестивале Blink, который пройдёт с 5 по 8 августа.

«Йоханнес Клебо несколько дней чувствует недомогание. Посоветовавшись с медицинской командой Норвежской лыжной ассоциации и своей личной командой, он принял решение пропустить соревнования, чтобы успеть восстановиться к осенним тренировкам и предстоящему сезону», — говорится в пресс-релизе Норвежской лыжной ассоциации.

Клебо — не единственный норвежский спортсмен, снявшийся с Blink. Оскар Опстад Вике и Юлье Мюре также пропустят старты на этой неделе.