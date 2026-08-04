Йоханнес Клебо пропустит Blink-2026 из-за состояния здоровья
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11-кратный олимпийский чемпион, многократный чемпион мира по лыжным гонкам норвежец Йоханнес Клебо не примет участия в традиционном фестивале Blink, который пройдёт с 5 по 8 августа.
«Йоханнес Клебо несколько дней чувствует недомогание. Посоветовавшись с медицинской командой Норвежской лыжной ассоциации и своей личной командой, он принял решение пропустить соревнования, чтобы успеть восстановиться к осенним тренировкам и предстоящему сезону», — говорится в пресс-релизе Норвежской лыжной ассоциации.
Клебо — не единственный норвежский спортсмен, снявшийся с Blink. Оскар Опстад Вике и Юлье Мюре также пропустят старты на этой неделе.
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