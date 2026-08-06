Лара Гут-Бехрами объявила о завершении карьеры

Олимпийская чемпионка 2022 года в супергиганте швейцарская горнолыжница Лара Гут-Бехрами объявила о завершении своей профессиональной карьеры.

«Несмотря на почти 20 лет в большом спорте, несмотря на падения и травмы, у меня нет хронических болей — и я не хочу, чтобы они появились. Именно поэтому я знаю, что пришло правильное время, чтобы уйти. Не нужно упорствовать и навязывать телу ритмы и нагрузки, которые ему уже тяжело вынести», – приводит слова Гут-Бехрами Svizzera.

За свою карьеру Лара Гут-Бехрами выиграла 12 медалей: три олимпийские (одно золото и две бронзы), девять медалей чемпионатов мира (два золота, четыре серебра, три бронзы). Также Лара выиграла два Кубка мира в общем зачёте (2016 и 2024), шесть Кубков мира в супергиганте (2014, 2016, 2021, 2023, 2024, 2025) и один Кубок мира в гигантском слаломе (2024).