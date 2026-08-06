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Хейди Венг и Эйнар Хедегарт выиграли забег в гору на лыжероллерном фестивале Blink

Хейди Венг и Эйнар Хедегарт выиграли забег в гору на лыжероллерном фестивале Blink
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Олимпийская чемпионка в эстафете на ОИ-2026 норвежка Хейди Венг и двукратный олимпийский чемпион 2026 года Эйнар Хедегарт стали победителями масс-старта на 7,5 км свободным стилем в гору на лыжероллерном фестивале Blink.

Blink-2026. Lysebotn Opp, забег в гору. Женщины, 7,5 км, свободный стиль:

1. Хейди Венг (Норвегия) – 34.57,0.

2. Кристин Фоснес (Норвегия) – отставание 0,22.

3. Тириль Уднес Венг (Норвегия) +1,38.

4. Нора Саннесс (Норвегия) +1,45.

5. Каролине Симпсон-Ларсен (Норвегия) +1,51.

Мужчины, 7,5 км, свободный стиль:

1. Эйнар Хедегарт (Норвегия) – 29.49,0.

2. Андреас Рее (Норвегия) – отставание 0,07.

3. Каспер Андерссон Херланд (Норвегия) +0,16.

4. Уле Сурке (Норвегия) +0,38.

5. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) +1,23.

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