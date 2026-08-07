Нортуг отказался от идеи выступить на ЧМ-2027, но продолжает переговоры с одной из сборных

Двукратный олимпийский чемпион и 13-кратный чемпион мира 40-летний норвежский лыжник Петтер Нортуг отказался от идеи выступить на чемпионате мира — 2027 по лыжным гонкам в Фалуне.

— Я долгое время работал над переходом в одну из национальных команд, но это перспектива на будущее. К чемпионату мира в Фалуне мы не успеем. То, что я буду там задействован, вполне вероятно, но в первую очередь я с нетерпением жду возможности просто следить за этим турниром. Здорово, что чемпионат мира снова пройдёт в Скандинавии. У нас остались отличные воспоминания об этой арене.

— То есть вы будете наблюдать со стороны?

— Да, со стороны, — приводит слова Нортуга Dagbladet.