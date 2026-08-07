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«Посмотрим, только ли языком я умею чесать». Нортуг — о бое с экс-футболистом «Ливерпуля»

«Посмотрим, только ли языком я умею чесать». Нортуг — о бое с экс-футболистом «Ливерпуля»
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Двукратный олимпийский чемпион и 13-кратный чемпион мира 40-летний норвежский лыжник Петтер Нортуг высказался об участии в грядущем выставочном боксёрском поединке с бывшим футболистом «Ливерпуля» и сборной Норвегии Йоном Арне Риисе. Он пройдёт 17 октября в Ларвике (Норвегия) в рамках вечера Celebrity Fight Night.

— Это будет захватывающе. Я никогда раньше не был на боксёрском ринге и не участвовал в поединках — был только на паре тренировок. Мы оба любители, так что посмотрим, кто из нас окажется сильнее. Я с нетерпением жду этого.

— Риисе ранее говорил, что ты только языком чесать горазд…
— Посмотрим, когда он проведёт со мной пару раундов, только ли языком я чешу или в руках у меня тоже есть удар, — приводит слова Нортуга Dagbladet.

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