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«Спасает лёгкая одежда и лёгкая надежда». Дарья Непряева показала новые фото из Милана

«Спасает лёгкая одежда и лёгкая надежда». Дарья Непряева показала новые фото из Милана
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Обладательница Кубка России — 2024/2025, участница Олимпиады-2026 24-летняя российская лыжница Дарья Непряева опубликовала подборку фотографий из Милана, Италия.

«На улице жара, спасает лёгкая одежда и лёгкая надежда», — подписала новые снимки Непряева.

Фото: из личного архива Дарьи Непряевой

Фото: из личного архива Дарьи Непряевой

Фото: из личного архива Дарьи Непряевой

Фото: из личного архива Дарьи Непряевой

Непряева получила статус индивидуального нейтрального атлета (AIN) в декабре 2025 года, за счёт чего смогла отобраться на Олимпиаду-2026. За дебютный сезон-2025/2026 Кубка мира Дарья заработала € 22 800 (около 2,2 млн рублей). Наибольшие призовые Непряева получила за 10-е место в общем зачёте многодневки «Тур де Ски», которая входит в зачёт КМ (€ 9 тыс.), и за четвёртое место в гонке с раздельным стартом на этапе в Лахти (€ 5 тыс.).

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