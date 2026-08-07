«Ужасно боюсь упасть и пораниться». Хейди Венг досрочно покинула Blink-2026

Чемпионка Олимпиады-2026 в эстафете пятикратная чемпионка мира 35-летняя норвежская лыжница Хейди Венг досрочно завершила своё выступление на традиционном фестивале Blink.

«Теперь я поеду домой. Ужасно боюсь упасть и пораниться. Я слишком стара для гонок на лыжероллерах по асфальту. Вероятно, мне пошло бы на пользу участие в оставшихся гонках, но, честно говоря, не хочу рисковать. Думаю, это немного рискованно. Довольна прошедшими гонками, и свой опыт я в них получила», — приводит слова Венг NRK.

В программе фестиваля остались масс-старты и спринт свободным стилем.

Ранее на турнире Венг выиграла забег в гору на 7,5 км.