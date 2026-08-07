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«Меня не совсем правильно поняли». Хейди Венг — о грядущем завершении карьеры

«Меня не совсем правильно поняли». Хейди Венг — о грядущем завершении карьеры
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Чемпионка Олимпиады-2026 в эстафете пятикратная чемпионка мира 35-летняя норвежская лыжница Хейди Венг заявила, что её слова про завершение карьеры по итогам сезона-2026/2027 неверно интерпретировали.

«Возможно, меня не совсем правильно поняли. Я буду соревноваться в предстоящем сезоне, а после его окончания посмотрю, каким будет моё дальнейшее будущее. Ещё раз. План таков: этот год — здесь, а уже затем я подумаю над этим вопросом.

На самом деле, меня все эти разговоры не сильно беспокоят. Этот сезон действительно может стать моим последним. Всё зависит от того, как он сложится и насколько я буду довольна после его завершения.

Я понимаю, что занимаюсь одним и тем же уже много лет… В принципе, у многих людей есть работа, которой они занимаются много лет. Однако все эти постоянные переезды, особенно зимой… От этого устаёшь и теряешь мотивацию. И я чувствую, желания так продолжать у меня остается всё меньше», — приводит слова Венг Aftenposten.

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