Маттис Стенсхаген и Тириль Венг — чемпионы фестиваля Blink-2026 в масс-стартах
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Норвежские лыжники Маттис Стенсхаген и Тириль Уднес Венг стали победителями масс-стартов на ежегодном лыжероллерном фестивале Blink-2026, проходящем в Норвегии.
Blink-2026, лыжероллеры, масс-старт, 15 км, мужчины:
1. Маттис Стенсхаген (Норвегия) — 28.34,9.
2. Элиа Барп (Италия) + 0,1.
3. Александр Холмбу (Норвегия) + 0,3.
Blink-2026, лыжероллеры, масс-старт, 10 км, женщины:
1. Тириль Уднес Венг (Норвегия) — 21.27,3.
2. Джина дель Рио (Андорра) + 1,4.
3. Надя Кэлин (Швейцария) + 1,6.
Blink-2026 проходит с 5 по 8 августа на территории трёх норвежских городов: Санднеса, Люсеботна и Йесдала.
Тириль Венг является двукратной чемпионкой мира по лыжным гонкам.
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