Маттис Стенсхаген и Тириль Венг — чемпионы фестиваля Blink-2026 в масс-стартах

Норвежские лыжники Маттис Стенсхаген и Тириль Уднес Венг стали победителями масс-стартов на ежегодном лыжероллерном фестивале Blink-2026, проходящем в Норвегии.

Blink-2026, лыжероллеры, масс-старт, 15 км, мужчины:

1. Маттис Стенсхаген (Норвегия) — 28.34,9.

2. Элиа Барп (Италия) + 0,1.

3. Александр Холмбу (Норвегия) + 0,3.

Blink-2026, лыжероллеры, масс-старт, 10 км, женщины:

1. Тириль Уднес Венг (Норвегия) — 21.27,3.

2. Джина дель Рио (Андорра) + 1,4.

3. Надя Кэлин (Швейцария) + 1,6.

Blink-2026 проходит с 5 по 8 августа на территории трёх норвежских городов: Санднеса, Люсеботна и Йесдала.

Тириль Венг является двукратной чемпионкой мира по лыжным гонкам.