15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Маттис Стенсхаген и Тириль Венг — чемпионы фестиваля Blink-2026 в масс-стартах

Маттис Стенсхаген и Тириль Венг — чемпионы фестиваля Blink-2026 в масс-стартах
Комментарии

Норвежские лыжники Маттис Стенсхаген и Тириль Уднес Венг стали победителями масс-стартов на ежегодном лыжероллерном фестивале Blink-2026, проходящем в Норвегии.

Blink-2026, лыжероллеры, масс-старт, 15 км, мужчины:

1. Маттис Стенсхаген (Норвегия) — 28.34,9.
2. Элиа Барп (Италия) + 0,1.
3. Александр Холмбу (Норвегия) + 0,3.

Blink-2026, лыжероллеры, масс-старт, 10 км, женщины:

1. Тириль Уднес Венг (Норвегия) — 21.27,3.
2. Джина дель Рио (Андорра) + 1,4.
3. Надя Кэлин (Швейцария) + 1,6.

Blink-2026 проходит с 5 по 8 августа на территории трёх норвежских городов: Санднеса, Люсеботна и Йесдала.

Тириль Венг является двукратной чемпионкой мира по лыжным гонкам.

Материалы по теме
«Ужасно боюсь упасть и пораниться». Хейди Венг досрочно покинула Blink-2026
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android