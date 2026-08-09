Коростелёв и Непряева выиграли любительский забег Run Pontresina в Швейцарии

Российские лыжники Савелий Коростелёв и Дарья Непряева победили в любительском забеге Run Pontresina, который проходил в Санкт-Морице, Швейцария.

Дистанцию 10,4 км с набором высоты 180 метров Коростелёв преодолел за 34.38,2, опередив ближайшего преследователя на 11,9. Непряева показала результат 38.58,3, оторвавшись от спортсменки, занявшей второе место, на 2.32.

Фото: Из личного архива Дарьи Непряевой

Фото: Из личного архива Дарьи Непряевой

Фото: Из личного архива Дарьи Непряевой

«Работаем за еду», — написала Непряева в социальных сетях.

Непряева и Коростелёв получили нейтральный статус (AIN) в декабре 2025 года, за счёт чего стали единственными российскими лыжниками, которые смогли отобраться и выступить на Олимпиаде 2026 года в Милане. За дебютный сезон-2025/2026 Дарья заработала € 22 800 (около 2,2 млн рублей), а Савелий € 33 550 (около 3,1 млн рублей). Лучшим результатом Коростелёва на Кубке мира стала бронза на этапе в Лахти. Непряева показала свой лучший результат в карьере на этом же этапе, заняв четвёртое место в гонке с раздельного старта на 10 км.